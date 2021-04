Milan, Vlahovic: ecco quanto chiede la Fiorentina per il suo attaccante

Vlahovic è tornato prepotentemente all'attenzione della dirigenza del Milan che pensa al serbo per la prossima stagione

MILANO - Uno dei principali obiettivi di mercato del Milan , in vista della prossima sessione estiva, è l'acquisto di un centravanti. Zlatan Ibrahimovic resterà in rossonero, il suo rinnovo contrattuale è ormai ad un passo, ma il club meneghino vuole comunque ingaggiare un'altra punta per la prossima stagione. Scelta inevitabile, visto l'apporto di Mandzukic fino a questo punto della stagione, praticamente nullo, a causa dei tanti infortuni che hanno colpito il croato. Con ogni probabilità, a fine campionato l'ex attaccante della Juve farà le valigie. Paolo Maldini e Frederic Massara si stanno guardando intorno e sul loro taccuino ci sono diversi profili. Uno dei più apprezzati è quello di Dusan Vlahovic, classe 2000 in forza alla Fiorentina.

L'attaccante è stato protagonista con i viola nell'ultima giornata di campionato, contro l'Atalanta, riuscendo a mettere a segno una doppietta. Portando il suo bottino personale di goal a 15, in 29 partite disputate in questa Serie A. Le sue prestazioni hanno richiamato l'attenzione di tanti club, rossoneri compresi, e la concorrenza sta diventando sempre più agguerrita. Inoltre, mancano ancora due anni alla scadenza del suo contratto. Per provare ad ingaggiarlo occorre sedersi al tavolo delle trattative con la Fiorentina che, dal canto suo, per privarsi del proprio gioiello chiede una cifra molto importante. L'intenzione è quella di provare a rinnovare il contratto dell'attaccante, operazione non semplice e lo stesso calciatore ha parlato del suo futuro ultimamente: "Adesso penso solamente al campo. Non credo sia il momento di parlare del futuro. Siamo in una situazione di classifica delicata, quindi non mi va di parlare del mio contratto. So solo che il presidente Commisso è molto ambizioso e ha la volontà di portare la squadra in alto il prima possibile. Questa estate vediamo che succede, sono aperto ad ogni discorso con la Fiorentina".