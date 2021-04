Serie A, i risultati della 30^ giornata e il calendario del prossimo turno

MILANO – Ieri sera si è conclusa la trentesima giornata di Serie A, con la vittoria in trasferta da parte del Sassuolo ai danni del Benevento. La squadra emiliana, che non trovava il successo da un mese, ha espugnato di misura lo stadio...

MILANO - Ieri sera si è conclusa la trentesima giornata diSerie A, con la vittoria in trasferta da parte del Sassuolo ai danni del Benevento. La squadra emiliana, che non trovava il successo da un mese, ha espugnato di misura lo stadio Ciro Vigorito grazie all'autorete di Barba e alle parate di Consigli, portandosi a quota quarantatré punti in classifica. I sanniti, dal canto loro, non vincono in casa dallo scorso 20 dicembre 2020 e restano fermi a trenta lunghezze, anche se il vantaggio nei confronti della zona retrocessione è ancora ampio (+8 sul Cagliari che, attualmente, occupa il terzultimo posto). Di seguito, tutti i risultati di questo trentesimo turno di campionato.