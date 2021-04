Maldini: “Il rinnovo di Ibra è vicinissimo, siamo ai dettagli”

Le dichiarazioni del dirigente rossonero.

MILANO - Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha parlato a Sky Sport pochi minuti prima della sfida contro il Parma, partendo da Mario Mandzukic, tornato a disposizione di mister Stefano Pioli: "E' dispiaciuto perché pensava di essere in una condizione fisica diversa e credeva di non farsi male. E' molto forte, però è stato tanto tempo fermo ed è amareggiato per questo. I rinnovi? La scelta di legarsi per tutta la carriera ad un'unica squadra è del tutto personale. A volte può portare delle grandi soddisfazioni, in altri casi invece no. Io ho fatto questa scelta ed è andata molto bene, ma non sono qui per giudicare ciò che fanno gli altri. Io so qual è la linea del club e la porto avanti. Come sappiamo, per chiudere un affare bisogna essere in due. Donnarumma? In questo momento posso parlare della situazione di Zlatan Ibrahimovic: mancano solamente dei piccoli dettagli, quindi siamo vicinissimi al rinnovo contrattuale".