Calciomercato Milan, Maldini fiuta il colpaccio: “Avanti tutta per un bomber”

MILANO – Ve lo abbiamo riferito a più riprese e continuiamo a confermarvelo: tra i più importanti obiettivi del prossimo calciomercato del Milan c’è sicuramente anche una prima punta di grosso calibro. Già perché, a prescindere dal nodo legato al rinnovo, Ibrahimovic il prossimo anno compirà 40 anni. E poi lì davanti ci sono i vari Mandzukic, Rebic e Leao che, chi per un motivo e chi per un altro, non regalano certezze al reparto avanzato rossonero. Insomma, serve un rinforzo di livello in attacco, soprattutto con un Milan in Champions League, come tutti ci auguriamo. Nelle scorse ore vi abbiamo riportato l’interesse rossonero per Odsonne Edouard, centravanti del Celtic classe ’98. Ma il preferito di Maldini e soci sarebbe un altro e, stando alle ultime notizie di mercato, la dirigenza starebbe facendo davvero sul serio per lui.

Obiettivo bomber

A parlarne è stato il noto esperto di calciomercato Paolo Bargiggia sul proprio sito ufficiale. Il giornalista ha infatti rilanciato il forte interesse del Milan per Andrea Belotti, che avrebbe rifiutato l’ipotesi del rinnovo con il Torino. Andando in scadenza nel 2022, il Gallo pare dunque destinato a lasciare il club granata la prossima estate. Anzi, il Torino sarà anche costretto ad abbassare le proprie pretese economiche per venderlo subito e per non rischiare di perdere il proprio centravanti a parametro zero a giugno 2022. Sarebbe dunque un vero e proprio colpaccio per il Diavolo, che segue da tempo l’ariete italiano e ora avrebbe fiutato l’occasione giusta. Secondo Bargiggia, in questo momento Belotti sarebbe la prima scelta del Milan, che però starebbe seguendo anche altri prospetti molto interessanti per l’attacco che potrebbero arrivare a prescindere dal Gallo.

Gli altri nomi

Fari puntati infatti anche su alcuni talenti in rampa di lancio come ad esempio Boulaye Dia. L’attaccante 24 enne piace a Massara che lo starebbe seguendo con attenzione nella sua avventura in Francia. Nel mirino rossonero poi ci sarebbe anche un altro gioiello della scuderia di Mino Raiola, cioè Brian Brobbey dell’Ajax. Classe 2002, è uno degli ultimi talenti d’oro lanciati dal club olandese. Il Milan lo osserva e valuta come muoversi, ma nel frattempo punta forte sulla certezza Belotti. Ma non è ancora finita qui per quanto riguarda il prossimo calciomercato rossonero. Anzi, sul taccuino di Maldini ci sarebbero anche tantissimi altri obiettivi per tutti i reparti: 13 nomi nel mirino, ecco la sua lista della spesa completa! <<<