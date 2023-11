News Milan | Esonero Pioli, sta circolando una notizia pesantissima: “Pare che…”

E' un momento delicatissimo in casa Milan . Prima della sosta per le Nazionali i rossoneri hanno inanellato una serie di brutte prestazioni e pessimi risultati che hanno ferocemente riacceso le polemiche intorno alla gestione di Stefano Pioli , al quale vengono anche imputate le maggiori responsabilità per i numerosissimi infortuni che hanno falcidiato la rosa milanista. Il clima, di certo, non è dei più sereni.

L'ambiente intorno a Pioli si è fatto pesantissimo, come forse non era mai successo in passato. Il tecnico del Milan è sotto esame e le ultime news che stanno circolando in ambiente rossonero, proprio a ridosso del ritorno in campo, lo confermano pienamente. Proprio in queste ore infatti sta circolando una nuova indiscrezione che potrebbe radicalmente cambiare il futuro di Pioli e della panchina del Milan <<<