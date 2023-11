Camarda sarà il più giovane della storia del Milan? Ecco il dato

Camarda sarà il giocatore più giovane a vestire la maglia rossonera ? Basta analizzare qualche dato per trovare la risposta. Ad oggi il giocatore più giovane ad aver fatto il suo esordio con i colori del Milan è stato Paolo Maldini. Il leggendario capitano della squadra di Milano ha vestito la maglia per la prima volta a soli 16 anni, sei mesi e venticinque giorni.

In questo caso il record verrebbe sicuramente abbattuto, visto che Camarda non ha ancora compiuto i sedici anni. Infatti i rossoneri per schierarlo sul campo da gioco hanno dovuto richiedere una concessione speciale da parte della Lega Calcio.