LIVE – Mister Pioli in conferenza verso la sfida con la Fiorentina

Domani il Milan scenderà in campo contro la Fiorentina. Segui live la conferenza stampa di Stefano Pioli della vigilia

Domani alle 20:45 il Milangiocherà a San Siro contro la Fiorentina, per la tredicesima giornata di Serie A. In attesa del match, tra pochi minuti Stefano Pioliparlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale.

ORE 14 -Inizio conferenza stampa

Il ricordo di Astori

"Domani ci sarà un'iniziativa importante, organizzata da Fondazione Milan e dalla Fondazione di Davide Astori. Dobbiamo essere tutti partecipi".

Come sta la squadra

"Mai come ora le parole servono a poco, servono i fatti e dovremo dimostrarlo domani. Bisogna dimostrare con i fatti che abbiamo capito gli errori che abbiamo commesso".

Su Camarda

"Il talento non ha età e lui ne ha tanto. Il destino a volte ti crea certe occasioni, dobbiamo aiutarlo. E' giovane, ma caratterialmente è già maturo. E' felice di essere con noi ed è pronto a darci una mano, se servirà".

Come ha vissuto le ultime settimane

"Io lavoro, devo rimanere concentrato su ciò che stiamo facendo. Lavoriamo per crescere, non per cercare un colpevole, ma per migliorare. Da ieri abbiamo preparato la partita con la Fiorentina. So benissimo cosa comporta il mio ruolo: tanti onori e tante critiche. Vado avanti con le mie idee, il mio club e la mia squadra".

La convinzione di avere un gruppo forte

"Ci possono essere due comportamenti: chi cerca di costruire qualcosa di importante e chi cerca di rovinare tutto. Io sono della prima categoria. Mantengo la fiducia nei miei giocatori, non perché devo vendere qualcosa, ma perché per otto gare siamo stati meritatamente in testa, poi nelle ultime quattro non abbiamo raccolto quello che volevamo e ci siamo presi le nostre responsabilità".

Emergenza in attacco

"Noi dobbiamo dimostrare di essere competitivi. Il periodo non è semplice e siamo un po' in emergenza, ma dobbiamo affrontarlo con compattezza. La Fiorentina ci ha sempre messo in difficoltà, servirà una prestazione di livello".

Se ci sono rimpianti sulle scelte fatte in estate

"I rimpianti sono di chi non prova a fare. Il club mi ha messo una disposizione una rosa competitiva, ora siamo in emergenza per colpa degli infortuni e delle squalifiche. Sono sicuro che i numeri sugli infortuni miglioreranno in futuro".

La lotta Scudetto

"Mancando 26 partite, molte squadre si possono sentire in lotta per lo Scudetto, ma non deve essere questo il nostro pensiero. Il nostro pensiero deve essere la Fiorentina. Poi l'obiettivo lo vedremo strada facendo. Quello attuale è tornare a vincere".

La Fiorentina di domani

"Con Italiano gioca un calcio offensivo, propone tanti giocatori in avanti e magari concede qualcosa di più dietro, ma è sempre difficile da affrontare. Se è uno scontro Champions? E' ancora presto".

Gli indisponibili

"L'unico cruccio che ho è che in questi anni non siamo riusciti ad abbassare il numero degli infortuni. Quando qualcuno si fa male a Milanello soffriamo. Ogni anno abbiamo provato cambiare qualcosa per migliorare. Ogni giocatore ha la sua storia, qualcuno si è fatto male perché ha giocato tanto, altri perché hanno giocato poco. Non stanno capitando solo a noi, ma i nostri numeri sono negativi. Stiamo cercando di migliorare le cose per limitare il numero degli infortuni. Per domani recuperiamo Calabria, Pulisic e Loftus-Cheek".

Sul ct della Svizzera, dopo l'infortunio di Okafor

"Non li ho mai chiamati perché ho grande rispetto del loro lavoro. Credo che i calendari non siano corretti. E' un problema che va affrontato con grande senso di responsabilità da parte di tutti. Andrebbe diluito e meno compresso, farebbe bene ai giocatori e allo spettacolo".

