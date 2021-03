Milan, per Tomori si punta a uno sconto. Ma c’è la soluzione alternativa…

MILANO – Domani pomeriggio, Fikayo Tomori tornerà a giocare dal primo minuto al centro della difesa milanista, nella partita in programma al Bentegodi contro il Verona di Ivan Juric. Il centrale inglese, sin qui, ha offerto ottime prestazioni e si sta ritagliando sempre più spazio. A Roma ha persino giocato al posto di Alessio Romagnoli che, fino a quella sera, Pioli non aveva mai escluso dalla formazione titolare. Domani potrebbe essere ancora il capitano a fargli posto, ma non è escluso che il tecnico rossonero decida di farli giocare insieme, concedendo quindi un turno di riposo a Simon Kjaer.

Intanto, la dirigenza meneghina sta iniziando a pensare alla prossima finestra di mercato. Il cartellino di Tomori è infatti di proprietà del Chelsea, dato che il Milan lo ha ingaggiato lo scorso gennaio attraverso la formula del prestito, con opzione di riscatto a 28 milioni di euro. L’intenzione della società rossonera è quella di acquistare Tomori a titolo definitivo, ma al tempo stesso sta lavorando per ottenere uno sconto dal club londinese. Di questa trattativa ha parlato, tramite TMW, l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini.

LE SUE PAROLE – “Il Milan sta lavorando in vista dell’estate. Con il Chelsea sono in corso contatti costanti per definire il futuro di Tomori. Il riscatto è stato fissato a 28 milioni, ma Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono provare ad abbassare questa cifra. L’alternativa è allungare il prestito di un’altra stagione. Tomori è considerato una pedina molto importante per la squadra rossonera. Di conseguenza, sono già partite le manovre per giungere a una soluzione che possa accontentare tutte le parti in gioco”.

L’ESTERNO DESTRO – “Oltre a Thauvin e Ikoné, nel mirino del Milan c’è anche Otavio, che a giugno si svincolerà a costo zero dal Porto. Per il brasiliano c’è tantissima concorrenza, anche se il Milan nell’ultimo periodo ha decisamente accelerato. Il giocatore è attratto dal campionato italiano e ciò potrebbe agevolare proprio il club meneghino”.