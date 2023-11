Mercato, botto dalla Spagna: “Il Milan sta pensando a un fenomeno” / News

Direttamente dalla Spagna rimbalza una news di mercato completamente a sorpresa per il Milan: spunta un nome tutto nuovo e molto importante

Il Milan è al lavoro, ormai da diverso tempo, per alcuni colpi di calciomercato da chiudere a gennaio. Ad un passo Matija Popovic, gioiello serbo classe 2006 del Partizan, che dovrebbe arrivare a parametro zero: manca l'ultimo via libera per chiudere il colpo. Si continua a spingere poi anche per il terzino sinistro Juan Miranda del Betis, individuato come il perfetto vice Theo Hernandez. Poi, avanti con le vere e proprie priorità del mercato del Milan di gennaio: il difensore centrale e il centravanti.

Per quanto riguarda la retroguardia, la lista è molto lunga: da Kelly del Bournemouth (difficile a gennaio, obiettivo a parametro zero per l'estate) a Koulierakis del PAOK, passando per i vari Badiashile del Chelsea, Kiwior dell'Arsenal, Dragusin del Genoa e altri ancora. In attacco il sogno è Jonathan David del Lille (probabilmente troppo costoso per il mercato di gennaio), ma rimangono calde anche le candidature di Akor Adams del Montpellier e di Guirassy dello Stoccarda, senza escludere poi anche altre possibili alternative. Ma occhio pure ad alcune possibili sorprese.

News a sorpresa dalla Spagna: nuovo obiettivo di mercato per il Milan — I vertici rossoneri infatti si starebbero muovendo concretamente anche per il centrocampo. Il Milan ci ha provato (e continuerà a provarci fino alla fine) per il talento tedesco Assan Ouedraogo dello Schalke 04, ma l'inserimento prepotente del Beyern Monaco complica tremendamente l'affare. Occhio allora alle alternative. Piace il 18enne brasiliano Moscardo, mentre nelle ultime ore è rispuntata pure la suggestione Vranckx. Ma la novità a sorpresa arriva direttamente dalla Spagna.

Stando infatti a quanto rivelato dal noto portale iberico Okfichajes.com, il Milan avrebbe messo nel mirino anche Oihan Sancet, 23enne dell'Athletic Bilbao. Un talento purissimo sul quale avrebbero messo gli occhi anche altri top club europei come ad esempio l'Arsenal. Dotato sia di un gran fisico (188 cm) che di qualità tecniche importantissime, Sancet è però blindato da un contratto addirittura fino al 2032 con una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Il suo reale valore di mercato si attesta intorno ai 35/40 milioni di euro, dunque sarà complicatissimo per il Milan cercare di strapparlo al Bilbao e alle altre contendenti. Ma la suggestione è di quelle veramente importanti e affascinanti, staremo a vedere. Detto questo, attenzione anche ad altre pesantissime novità dell'ultim'ora. Sport Mediaset sgancia la bomba: "Cardinale ha deciso, a gennaio compra…" <<<

