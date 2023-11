Mercato Milan | Colpo di scena, Furlani ha deciso: a 10 milioni si chiude! / News

Il Milan sta pianificando con il giusto anticipo tutte le sue prossime mosse di mercato in vista della sessione di gennaio. Il club sa che non si potranno più sbagliare scelte e operazioni, sia in entrata che in uscita. Soprattutto a metà stagione, con ancora tanti obiettivi in ballo. Il Milan farà diversi interventi, su questo non ci sono dubbi. Ma le strategie e le idee possono cambiare - anche drasticamente - a seconda di come cambia il calciomercato generale. E, proprio a tal proposito, stando a quanto ci risulta il Milan starebbe valutando seriamente un'idea che potrebbe sbloccare il mercato rossonero di gennaio: ecco tutti i dettagli <<<