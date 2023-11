Furlani: “Competitività sì, ma non a ogni costo. Adesso ci buttiamo su…”

"Con Elliott eravamo entrati come finanziatori - ha ricordato -, ma poi c'è stato il fallimento da parte dell'azionista. Come Elliott abbiamo dovuto, per la crisi in cui si trovava la società, fare un grosso investimento poggiando il nostro progetto su quattro pilastri: prima di tutto i risultati sportivi che non c'erano, poi l'aggiustamento dei costi che erano troppo alti a causa degli stipendi di giocatori che non rendevano, il terzo pilastro era stato investire nella parte commerciale per sviluppare ulteriormente il brand Milan; il quarto era il nuovo stadio che è rimasto... sulla carta. Abbiamo provato il progetto San Siro e adesso ci buttiamo su San Donato. Abbiamo chiuso il primo bilancio in positivo e adesso siamo in fase di crescita. Nell'ultimo anno abbiamo potenziato la parte di business trovando nuove partnership e aumentando quelle esistenti oltre ad aumentare i ricavi a San Siro. Il successo economico però si sposa con il successo sportivo. Competitività sì, ma non a ogni costo".