Milan / Bloccato in queste ore il 2006 serbo: ecco tutti i dettagli

Il Milan sul mercato non dorme mai. Anzi, proprio in queste ultime ore si stanno assicurando un nuovo calciatore di grandissima caratura e con delle giocate niente male. Il classe 2006 ha voglia di diventare protagonista sin da subito. Ecco tutte le ultime sul ragazzo che veste la maglia del Partizan e si sta avvicinando al rossonero.

Matija Popovic è il prossimo rinforzo per il club di Milano. La trattativa è già in chiusura, ma manca solo un ultimo sì anche se la trattativa è già praticamente totalmente scritta e non c'è nient'altro da aggiungere. Non perdere tutti i dettagli sul baby prodigio che ha già voglia di incantare San Siro e non solo.