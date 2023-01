Calciomercato Milan / Maldini si scatena: “Sta lavorando a 2 colpacci” | News

Non solo il mercato di gennaio: il Milan guarda anche al futuro e alla costruzione della squadra per la prossima stagione. I piani del club rossonero sono chiari: serviranno rinforzi di qualità per crescere ancora. Uno dei primissimi obiettivi di calciomercato del Milan sarà un nuovo attaccante, su questo non ci piove. Ma il centravanti non sarà l'unico grande colpo rossonero in estate. Maldini infatti, come ci confermano le ultime news, starebbe lavorando anche su altre piste e per altri reparti. In particolare, occhio a due grossi colpi sui quali il dt rossonero starebbe già lavorando fin da ora. Ma andiamo con ordine.