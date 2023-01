LIVE mercato Milan / Leao, ci siamo! Maldini a lavoro sull’attacco: i nomi

Tutte le news e tutti gli aggiornamenti live sui movimenti di calciomercato del Milan, sia per gennaio che in vista del futuro: ecco le ultime

Redazione Il Milanista

Il mercato di gennaio è ufficialmente aperto e il Milan si sta guardando attorno. I primi passi sono stati già mossi con l'arrivo a titolo definitivo del portiere colombiano classe '98 Devis Vasquez. Ma le news sono in continuo aggiornamento e le novità sono all'ordine del giorno. Noi seguiremo passo passo tutto il calciomercato del Milan con questo nostro live, in cui vi aggiorneremo su tutte le ultime notizie di casa rossonera in tempo reale. Di seguito tutti gli aggiornamenti, uno dopo l'altro.

- Ottime sensazioni sul fronte Rafael Leao. Il Milan ha fiducia e l'ottimismo è crescente per quanto riguarda il rinnovo di contratto. L'atteggiamento e la volontà del portoghese di rimanere a Milano confortano il club rossonero, che la prossima settimana incontrerà Ted Divmula, l'avvocato che cura gli interessi di Leao. L'offerta del Milan si attesta intorno ai 7 milioni di euro a stagione, cifra che potrebbe accontentare l'attaccante rossonero.

- Oltre a Vasquez, il Milan vorrebbe prendere subito un altro portiere di esperienza e pronto da subito in attesa del recupero di Mike Maignan. Per Sergio Rico del PSG ci sono stati dei contatti, ma si continua anche a spingere con l'Atalanta per Marco Sportiello, già bloccato dai rossoneri per la prossima stagione. Non sono escluse pure altre possibili soluzioni, con Maldini che starebbe valutando diverse piste alternative.

- Capitolo attacco: il Diavolo è alla ricerca di un nuovo centravanti per il prossimo calciomercato estivo. I nomi nel mirino del Milan sono tanti: Noah Okafor, Kolo Muani, Evanilson, Wahi e Openda sono i profili più caldi in ottica rossonera in questo momento. Anche in questo caso però, non sono escluse sorprese e nomi nuovi che potrebbero spuntare nel prossimo futuro. E infatti, attenzione ad una voce arrivata proprio poco fa. Colpo enorme da 45 milioni di euro, tutto confermato: "Il Milan c'è!" <<<