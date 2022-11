Milan, si lavora per il mercato di gennaio: Aouar è possibile

Aouar potrebbe approdare a Milano già a partire da gennaio. Tante pretendenti del giocatore ma l'operazione potrebbe sorridere ai rossoneri

Redazione Il Milanista

Per arricchire la rosa di Pioli, Maldini e Massara stanno lavorando in maniera serrata durante questa sosta. Visti i prossimi impegni che vedranno impegnati i rossoneri da gennaio in poi (gli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham, la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter e la Serie Asempre più competitiva), la dirigenza si sta muovendo su alcuni nomi in entrata. Uno tra questi è Houssem Aouar, centrocampista del Lione in scadenza il prossimo 30 giugno.

Viste le numerose pretendenti del giocatore (soprattutto in Premier, ma non solo), i rossoneri sarebbero disposti ad intervenire già da subito, anche se inizialmente l'idea era cercare di ottenerlo a parametro zero aspettando la scadenza del contratto . Il Milan avrebbe sul piatto 8 milioni di euro per il classe '98 per cercare di concludere la trattativa nelle prossime settimane. Cifra in linea con le aspettative del club francese vista la scadenza praticamente imminente (il Lione tempo fa era arrivato a chiedere fino a 50 milioni di euro).

Il giocatore inoltre gradirebbe Milano come destinazione per rilanciarsi. Al momento tra i club italiani avrebbero mostrato interesse anche la Roma e la Juventus. Con il prestito di Adli e la cessione di Ballo-Tourè i rossoneri potrebbero ottenere la liquidità sufficiente per blindare Aouar. Inoltre l'agenzia che ne cura gli interessi è la stessa di Kalulu e Dest.