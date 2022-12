Mercato Milan / Cardinale ribalta tutto: “Ha deciso chi comprare” | News

In vista del prossimo anno, Gerry Cardinale potrebbe ribaltare l'attacco del Milan. Lì davanti in effetti sono attese novità pesanti durante il calciomercato estivo, tanto in uscita quanto in entrata. Ancora da decifrare il futuro di Rafael Leao - che i rossoneri vogliono blindare - ma lì davanti non sono sicuri della riconferma neanche Junior Messias, Ante Rebic e Divock Origi. Insomma, un rimpasto profondo del reparto è un'ipotesi concreta, tenendo anche conto che gli unici sicuri del posto sono Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, che però sono parecchio in là con l'età.