Mercato Milan – Aggiornamento bomba su Leao: “Ci siamo” / News

Il Milan è incredibilmente attivo in sede di calciomercato. Nonostante le trattative non siano ancora aperte ufficialmente, la dirigenza rossonera sembra intenzionata a non farsi trovare impreparata. C'è la grande volontà di non sperperare denaro (in realtà Maldini non lo ha mai fatto) e allo stesso tempo - dunque - di cogliere le migliori occasioni di mercato che saranno messe sul tavolo delle opportunità. E' ovvio che però, allo stesso tempo, bisognerà tenere gli occhi aperti per quel che riguarda anche il capitolo legato a rinnovi e cessioni. E in questo senso, le notizie che arrivano sono piuttosto pesanti <<<