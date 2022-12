Calciomercato Milan, news pesantissime per Maldini: “Così cambia tutto”

Aggiornamenti importanti e non particolarmente positivi per il calciomercato del Milan . Anzi, in queste ultime ore sono arrivate un paio di news che potrebbero influenzare le mosse di mercato di Maldini. Ma andiamo con ordine e iniziamo dalla prima novità. Il Corriere dello Sport nelle scorse ore ha parlato dei continui contatti tra Milan e Chelsea per Armando Broja , con le trattative che stavano andando avanti per un affare "alla Tomori", in prestito con diritto di riscatto.

Il potenziale colpo rossonero però è destinato a sfumare. L'attaccante albanese infatti ha subito in amichevole un grave infortunio al ginocchio, che lo ha costretto a lasciare il campo in barella e in lacrime. Un bruttissimo colpo per il ragazzo classe 2001, ma anche per Maldini che dunque sarà costretto a mollare questa pista e cambiare obiettivo. Ma, come detto, c'è anche un'altra news di calciomercato che sarebbe spuntata in queste ore e che starebbe seriamente preoccupando il Milan <<<