Mercato, Pellegatti: “Un giocatore spinge, vuole venire al Milan!”

Tutte le ultime notizie di calciomercato del Milan da Carlo Pellegatti, in esclusiva per IlMilanista.it: ci sono novità molto interessanti

Carlo Pellegatti

Siamo vicini, anzi vicinissimi alle visite mediche per Ruben Loftus-Cheek. Ormai la trattativa con il Chelsea possiamo considerarla chiusa. Dopo le visite, tra domani e dopodomani, ci sarà l'incontro a Casa Milan e arriveranno anche le firme. Sarà lui il primo acquisto di livello internazionale chiuso da Geoffrey Moncada. Blitz ieri a Londra per concludere questo affare, ma non solo.

Con il Chelsea infatti si è parlato certamente anche di Christian Pulisic, che vuole il Milan. E quando c'è la volontà così forte da parte di un giocatore, i 10 milioni di differenza tra i club per quanto riguarda il costo del cartellino possono non essere un ostacolo insormontabile. Per quanto riguarda il nuovo centravanti, non ci sono nomi nuovi. Interessante la pista Morata, visto il costo di 10 milioni e l'ingaggio intorno ai 5 milioni che sarebbe sostenibile per il Milan. Scamacca è una pista aperta, ma il West Ham vuole monetizzare e non credo che i rossoneri vogliano investire 30 o 40 milioni per l'attaccante italiano.

La novità di ieri - fonte Gianluca Di Marzio di Sky - è l'interessamento per Adama Traoré. Un giocatore che non sembrava riscontrare un grande gradimento da parte di Massara e Maldini, ma che ora potrebbe rivelarsi interessante visto che è disponibile a parametro zero. Non so se verrà sviluppata una trattativa anche perché, guardando i numeri, in 223 partite negli ultimi anni ha realizzato 23 gol. Quindi potrebbe essere un profilo importante dal punto di vista della spinta sulla fascia, ma non da quello realizzativo.

Certamente Traoré è al secondo posto nelle priorità di mercato del Milan rispetto a Pulisic. Il primo è un giocatore che si distingue sulla fascia, che però dovrebbe essere occupata proprio da Pulisic. A meno che a livello tattico Pioli preferisca magari far giocare lo statunitense senza un ruolo preciso, alla Brahim Diaz, un po' a destra, un po' a sinistra e magari anche centrale. In questo momento comunque è prematuro immaginare situazioni del genere.

Rimane sempre aperta anche la pista Chukwueze, che però è un giocatore extracomunitario e quindi alternativo a Kamada. E su questo fattore il Milan vuole riflettere prima di buttarsi su un acquisto che chiuderebbe gli slot per gli extracomunitari. Non è escluso comunque che i rossoneri non possano anche fare due acquisti per gli esterni offensivi, soprattutto se ci saranno delle cessioni. Da quello che ho capito, non credo che Rebic abbia molta voglia di partire. E' un mercato in fermento e molto dinamico quello del Milan. E non è ancora tutto. Moncada ribalta il Milan: una formazione da sogno per la prossima stagione! <<<