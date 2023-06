Mercato Milan / Pellegatti: “Frenata Kamada! Attenzione a Pulisic. E in attacco…”

Carlo Pellegatti, in esclusiva per Il Milanista.it, ci racconta le ultime news di mercato del Milan: da Kamada ai colpi in attacco, il punto

Frenata per Kamada . Il giocatore giapponese, che sembrava ormai destinato a indossare la maglia rossonera la prossima stagione, ha sempre buone possibilità di essere acquistato dal Milan. Ma, dopo il quasi scontato acquisto dell'extracomunitario Ruben Loftus-Cheek , i rossoneri vogliono valutare con più attenzione con chi occupare lo slot del secondo extracomunitario. Sulla lista infatti ci sono i vari Chukwueze , Guler e altri profili. Per ora quindi i dirigenti del Milan non vogliono ancora chiudere lo slot del secondo extracomunitario. Ci sono sempre buone possibilità di veder sbarcare Kamada a Milano, ma non è così scontato.

Per quanto riguarda l'attacco, massima riflessione sulla figura di Alvaro Morata ma anche l'ipotesi Gianluca Scamacca non è da scartare. Il centravanti del West Ham potrebbe tornare protagonista nelle vicende di mercato del Milan. Da seguire anche Luka Romero. Mercoledì potrebbe essere un giorno importante per l'eventuale accelerazione della trattativa. E attenzione a Christian Pulisic, giocatore americano con passaporto croato. Piace al Milan, ma in questo momento è molto ampia la forbice tra domanda del Chelsea (intorno ai 25/30 milioni) e l'eventuale offerta dei rossoneri (che non vorrebbero andare oltre i 15/18 milioni). C'è una cauta fiducia per la buona riuscita della trattativa, ma per adesso le parti sono lontane a livello economico.