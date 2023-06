Di Marzio: “Pulisic vuole il Milan. Questa la richiesta del Chelsea…”

Il mercato estivo inizierà ufficialmente sabato, ma il Milanha già iniziato a muoversi per tempo per non farsi trovare impreparato. La società meneghina è consapevole di dover rafforzare la rosa attuale per renderla di nuovo competitiva. Sono vari i profili monitorati dai rossoneri e, dopo l’acquisto di Sportiello, ora il club è pronto a chiudere anche per Loftus-Cheek del Chelsea.