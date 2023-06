Calciomercato Milan | Sky sgancia la news bomba: “Accordo raggiunto!”

Come vi stiamo ripetendo ormai da tempo, questo calciomercato estivo del Milan sarà da seguire giorno per giorno con grande attenzione e riserverà grosse news e sorprese fino alla fine. Sky Sport in particolare ha rivelato in queste ore novità particolarmente importanti su un paio di operazioni attualmente in atto. Partiamo dalla prima, che riguarda il centrocampista del Valencia Yunus Musah.