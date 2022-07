DIRETTA – Mercato Milan, agenti scatenati: quante proposte in arrivo

Buon 19 luglio a tutti i tifosi del Milan. Il calciomercato entra nel vivo, non solo per il Diavolo. Diversi colpi ad effetto messi a segno dalle rivali (Dybala alla Roma l'ultimo), ma anche qualche cessione pesante (de Ligt al Bayern Monaco). Operazioni che condizioneranno senza dubbio la prossima stagione.

La dirigenza meneghina sta per affrontare giorni decisivi per il futuro tecnico del club. Gli acquisti che i rossoneri effettueranno sono stati ponderati a lungo, ma adesso è il momento di sferrare l'assalto decisivo e chiudere le trattative. Abbiamo diviso per voi le ultime notizie riferite ai vari reparti del campo