Tommasi: “Nel calcio si dà priorità all’emergenza economica piuttosto che a quella sanitaria”

MILANO – Attraverso le colonne del Corriere dello Sport, Damiano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori, ha ribadito la propria posizione circa l’eventuale ripartenza della stagione calcistica: “L’agenda la detta l’emergenza. I tempi sono stabiliti dal Coronavirus. Noi lavoriamo per far andare d’accordo club e calciatori. L’idea che mi sono fatto è che le considerazioni attuali sui tagli degli stipendi o meno, chiusura anticipata o meno, giocare d’estate o meno, diano, ad oggi, per l’80% priorità all’emergenza economica e per il 20% quella sanitaria”.

