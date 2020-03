Spadafora: “Non condivido la decisione di giocare”

MILANO – Ai microfoni della trasmissione ‘Quelli che il Calcio’, Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha commentato la scelta della Lega Serie A di far giocare le partite in programma nella giornata di oggi: “Non condivido la decisione di giocare. L’emergenza sanitaria non finirà dal nulla tra qualche giorno, ma solo con la responsabilità di ciascuno di noi. Potrebbero esserci conseguenze sul campionato, ma il calcio potrà comunque ricominciare come e meglio di prima quando sarà finito tutto”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...