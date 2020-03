Pazzini: “Stiamo a casa, così torneremo il prima possibile”

MILANO – L’ex centravanti rossonero Giampaolo Pazzi, oggi capitano dell’Hellas Verona, ha mandato un messaggio attraverso i canali ufficiali del club scaligero invitando tutti a rispettare le regole per il contenimento del Coronavirus: “Tutti noi dobbiamo saper aspettare. In questo momento è fondamentale fare due passi avanti e non uno indietro, perché vogliamo tornare il prima possibile. Stiamo a casa e atteniamoci alle disposizioni, mi raccomando”.

