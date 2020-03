Dal Pino risponde a Marotta: “Juve-Inter? I nerazzurri hanno rifiutato di giocare lunedì”

MILANO – Dopo le dure parole di Marotta sulla decisione di rinviare Juventus-Inter, è arrivata la replica di Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, con alcune dichiarazioni riportate da gazzetta.it: “Venerdì abbiamo proposto all’Inter di spostare la gara contro la Juventus al lunedì sera, per disputarla a porte aperte. L’Inter si è rifiutata categoricamente di scendere in campo, adesso si assuma le sue responsabilità e non parli di sportività e campionato falsato. Marotta rappresenta le esigenze dell’Inter, io tutelo gli interessi generali di tutta la Serie A: devo promuovere il campionato italiano e la sua immagine nel mondo. Trasmettere partite con stadi vuoti sarebbe stato un pessimo biglietto da visita per il nostro Paese”.

