Milan F, operata Deborah Salvatori Rinaldi: i dettagli

MILANO – Il Milan, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto che Deborah Salvatori Rinaldi, attaccante della squadra femminile, è stata operata per un problema al perone sinistro: “Deborah Salvatori Rinaldi è stata sottoposta ieri a intervento chirurgico per la rimozione di una sintesi inserita a seguito di una frattura al perone sinistro subìta nel 2018. L’attaccante rossonera ora dovrà osservare circa 30 giorni di riposo”.

