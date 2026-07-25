Termine 2-2 la prima gara di Ruben Amorim sulla panchina del Milan. Nel primo tempo i rossoneri non sono riusciti ad imporsi, decisamente diverso l’approccio nella seconda frazione di gioco.

La prima parte di partita vede un Milan che prova a imporre il suo gioco: impostazione dal basso e fraseggio. Ma è proprio questa caratteristica che punisce i rossoneri con i due errori di Pavlovic prima e Ricci poi che con due retropassaggi consegnano il doppio vantaggio a Duran e Forrest.

Nella seconda parte, i cambi di Amorim cambiano il registro della sfida: Camarda prima si guadagna e segna il calcio di rigore e poi svetta con un colpo di testa su cross illuminante di esterno di Chukwueze.

TABELLINO

CELTIC-MILAN 2-2

MARCATORI: 11' Duran (C), 27' Forrest (C), 47' Camarda (M), 52' Camarda (M)

CELTIC (4-3-3): Sinisalo; Donovan (89' Montgomery), Carter-Vickers (62' Scales), Murray, Tierney (62' Ralston); McGregor (75' Bernardo), Engels (76' Hatton), McCowan (46' Mcardle); Forrest (46' Oxlade-Chamberlain), Duran (76' Hatate), Tounekti (62' Osmand). All. O'Neill.

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori (46' Gila - 68' Vladimirov -), Gabbia (46' Odogu), Pavlovic (46' Terracciano); Athekame (46' Chukwueze), Ricci (46' Fofana), Comotto (46' Musah), Bartesaghi (60' Borsani); Ossola (46' Guernier - 76' Cissé -), Loftus-Cheek (60' Vos), Kostic (46' Camarda). All. Amorim.

ARBITRO: Walsh

AMMONITI: Tierney (C)

ESPULSI: -