I rossoneri aprono il pre-campionato a Glasgow: spazio a diversi giovani dal primo minuto
Leao-Milan, addio in estate?
Il Milan scende in campo questo pomeriggio alle ore 16:00 per la prima amichevole estiva di questo pre-campionato. I rossoneri saranno di scena in Scozia a Glasgow contro il Celtic, nello stadio della squadra biancoverde.
CELTIC-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI
CELTIC (4-3-3): Sinisalo; Donovan, Carter-Vickers, Murray, Tierney; McGregor, Engels, McCowan; Forrest, Duran, Tounekti. A disp.: Doohan, Gill, Scales, Balikwisha, Osmand, Oxlade-Chamberlain, Bernardo, McArdle, Montgomery, Hatton, Hatate, Turley, Ralston. All. O'Neill
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Comotto, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Ossola; Kostic. A disp.: Pittarella, Bouyer, Odogu, Gila, Vladimirov, F. Terracciano, Fofana, Musah, Vos, Cissè, Guernier, Borsani, Chukwueze, Camarda. All. Amorim
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