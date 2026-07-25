Arrivano importanti aggiornamenti per quel che riguarda il futuro di Rafa Leao. A riportarli, è l’esperto di mercato Matteo Moretto, che attraverso un video nel canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato della questione del portoghese e del comunicato del Fenerbache in merito alla loro posizione sul giocatore. Di seguito le sue parole:

"Si parla di Leao in ottica Roma, vi posso dire che si effettivamente a chi non piace Leao, però diciamo che i giallorossi in questo momento si stanno concentrando su altri profili, ci sono altre priorità. Poi la sua situazione è molto complicata, serve tempo per sbloccarla, perché effettivamente il Milan chiede 50/60 milioni e comunque lui andrà in ritiro con rossoneri. La novità di oggi è che il Fenerbache ha emesso un comunicato ufficiale negando la loro offerta per il portoghese. L'interesse concreto c'è, sia del Galatasaray sia del Fenerbahce, ma nessuno ha fatto un'offerta scritta al Milan. Quindi per Leao serve pazienza"