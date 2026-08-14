Dall'incontro di ieri tra Cardinale e Amorim emerge che quattro atleti non rientrano nel piano tecnico del Milan e quindi sono destinati a lasciare il club. "Lista Milan: partiranno Tomori, Nkunku, Odogu e Fofana": titola così stamattina il Quotidiano Sportivo riguardo alla decisione presa ieri da Ruben Amorim e Gerry Cardinale, che si sono riuniti a Milanello e hanno deciso di mettere sul mercato quattro giocatori, ovvero Fikayo Tomori, David Odogu, Christopher Nkunku e Fofana.

L'incontro tra l'allenatore e il presidente rossonero è stata anche l'occasione per discutere del mercato in entrata, poiché la rosa del Milan necessita di rinforzi. Amorim ha richiesto in particolare di aggiungere due nuovi elementi: un difensore e un trequartista. Cardinale ha assicurato che farà il possibile per soddisfare le sue richieste, a prescindere dalle vendite. Da settimane, il nome di Gonçalo Inacio è stato frequentemente associato al Milan, dove Ruben Amorim lo conosce molto bene poiché è stato lui a farlo debuttare allo Sporting Lisbona. Negli ultimi tempi, però, sembra che il club rossonero abbia abbandonato questa pista. Il motivo è spiegato stamattina da La Gazzetta dello Sport: "Lo Sporting ha già venduto Diomande al Nottingham Forest e, dopo la partenza di Hjulmand, la fascia di capitano è stata assegnata al nazionale portoghese".

Pertanto, per potenziare la difesa, il Milan ha ripreso a seguire con interesse Tiago Gabriel del Lecce, che è assistito da Jorge Mendes. Il club salentino ha rifiutato un'offerta del Benfica per il loro difensore centrale, quindi i rossoneri dovranno presentare un'offerta più alta se desiderano portarlo a Milanello.