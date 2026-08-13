Daniele Bonera non nasconde le proprie perplessità sul nuovo Milan targato Ruben Amorim. L’ex difensore rossonero, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato il momento della squadra e soprattutto il percorso intrapreso dalla società negli ultimi anni, sottolineando come, a suo avviso, ci sia ancora distanza rispetto alle principali candidate alla conquista dello scudetto.

“Secondo me il Milan, ad oggi, è un passo indietro nella lotta scudetto rispetto alle altre”, ha spiegato Bonera. “Non può vincere il campionato perché manca a livello di programmazione: in tre anni ha cambiato quattro allenatori e non so quanti giocatori. Ogni tecnico ha portato modulo, idee e principi di gioco differenti”.

Il problema della programmazione

Un’analisi che chiama in causa non soltanto il lavoro dell’allenatore, ma l’intera struttura del progetto rossonero. Per Bonera, infatti, la continuità rappresenta un elemento fondamentale per costruire una squadra realmente competitiva ad alti livelli.

“Finché non ci sarà un progetto dirigenziale e tecnico serio fin dalle fondamenta, sarà difficile competere per il tricolore”, ha aggiunto l’ex rossonero.

“Nel calcio tutto può succedere”

Bonera, però, non chiude completamente la porta. Il calcio può riservare sorprese e la stagione è ancora tutta da giocare: “Nel calcio tutto può succedere, ma ad oggi credo che il Milan sia ancora lontano dalla vetta. Naturalmente da ex rossonero, mi auguro di sbagliarmi”.

Le ultime settimane di mercato decisive

“Spero che nelle ultime tre settimane di mercato la squadra sia ulteriormente rinforzata”. Secondo Bonera, infatti, alcuni problemi strutturali della rosa non sono stati ancora risolti: “Di certo adesso ci sono dei problemi della rosa che c’erano anche lo scorso anno”.