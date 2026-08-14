Rafael Leao non salirà oggi pomeriggio sull'aereo che porterà il Milan in Polonia, dove si giocherà l'ultima amichevole estiva domani alle 16. 45 contro il Manchester United. L'attaccante ha dovuto fermarsi a causa di un dolore muscolare al quadricipite e quindi non potrà partecipare alla partita contro i Red Devils a Breslavia. C'è anche il rischio che salti la prima di campionato contro il Torino prevista per il 23 agosto.

Tuttosport riporta la notizia scrivendo: "Un altro brutto colpo per Leao, che ha già affrontato vari problemi fisici la scorsa stagione - uno stiramento al polpaccio in Coppa Italia contro il Bari che lo ha tenuto fermo per due mesi e una fastidiosa pubalgia che lo ha accompagnato da metà dicembre in avanti - e ha vissuto un’estate piena di alti e bassi a causa delle sue ripetute dichiarazioni di addio. Ora si attendono degli accertamenti per valutare la gravità del suo infortunio e se avrà conseguenze, sia sul suo futuro imminente in campo, sia sul mercato".

Francesco Letizia, giornalista, ha parlato nel suo canale YouTube riguardo alle strategie di mercato di Gerry Cardinale e Ruben Amorim, svelate ieri dopo il summit a Milanello: “Il Milan non è più disposto a tollerare uno spogliatoio poco serio, superficiale e distratto. In questo contesto, Cardinale ha adottato un approccio severo nei confronti di chi non è parte del progetto: non scenderanno mai più in campo con la maglia rossonera, anche a costo di perdere denaro. È un avviso per i vari Tomori, Fofana, Nkunku: fate attenzione a rifiutare altre offerte o a opporvi, perché Gerry non ha problemi a perdere milioni di euro, ma voi rischiate di mettere in gioco la vostra carriera. Il Milan non si lascia ricattare. Credo che questa lista potrebbe ampliare in breve tempo con altri nomi: Estupinan, Ricci, F. Terracciano”.

Letizia menziona anche chi rimarrà al Milan.

Una situazione diversa potrebbe riguardare altri giocatori, non così apprezzati dal pubblico, ma che Amorim considera utili per il suo progetto tecnico-tattico: “La situazione di Loftus-Cheek e Musah è decisamente più positiva - ha continuato Letizia - a meno di proposte significative e di una loro volontà contraria, sembrano destinati a restare, poiché Amorim ha apprezzato le loro prestazioni in allenamento e il loro comportamento fuori dal campo”.