L'estate del Milan sotto la guida di Ruben Amorim continua con la pre stagione (quasi) conclusa. Mentre si aspetta l'ultima amichevole di sabato contro il Manchester United, la partita con il Chelsea non ha dato risultati favorevoli; invece, i confronti con Celtic e Inter sono andati decisamente meglio. Il Milan è quindi un cantiere aperto, con lavori che proseguono per delineare che tipo di squadra presentare a mister Ruben Amorim in vista dell'inizio del campionato, fissato per domenica 23 agosto in trasferta a Torino. Non passa molto tempo, non è un'attesa infinita: i rossoneri sono ancora in ritardo rispetto a diverse squadre già ben organizzate e con una rosa competitiva per la stagione.

Nonostante tutto il trambusto attorno a Rafa Leao, ora come ora il numero 10 è ancora a Milanello e non ci sono sviluppi che possano portarlo altrove: attualmente il scenario più improbabile è che lasci il Milan. Tuttavia, il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, ha un'opinione diversa, come ha condiviso nel suo video su YouTube. Ecco un riassunto delle sue riflessioni:

"Ritengo che non sia realizzabile mantenere Leão in queste circostanze, dopo tutto ciò che è accaduto, e sulla base delle sue dichiarazioni, in una squadra che, sfortunatamente, si sta frammentando rispetto ai giocatori che dovrebbero avere un forte senso di appartenenza. Alla fine, credo che la migliore decisione per il Milan, a prescindere dalla valutazione di Leão, sia riconoscere ciò che il mercato indica: Leão vale 35 milioni, prenderlo, salutarlo e ringraziarlo".

In tutto ciò, il calciomercato rimane un tema fondamentale per la rosa del tecnico portoghese, in particolare per ciò che concerne le cessioni. Fofana, Ricci, Athekame e l’ultimo Christopher Nkunku sono alcuni dei giocatori ormai esclusi dal progetto tecnico di Amorim, ma non solo.

Infatti, il mister portoghese avrebbe richiesto alla società e quindi a Gerry Cardinale almeno 5 o 6 nuovi giocatori utili per la sua squadra. Una circostanza che porterebbe il Milan a essere attivo principalmente sul mercato degli acquisti. L'estate dei rossoneri si prospetta così ancora più intensa rispetto alle temperature attuali.