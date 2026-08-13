Giornata particolarmente importante in casa Milan. Gerry Cardinale è arrivato a Milanello per fare il punto della situazione insieme a Ruben Amorim. Al centro del summit ci sarà soprattutto la costruzione della rosa e il mercato, con la società chiamata a liberare spazio prima di poter intervenire nuovamente in entrata.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto nel corso di un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Milan è infatti al lavoro per individuare e definire le prossime operazioni, sia in uscita che in entrata.

Cardinale incontra Amorim: il mercato al centro del summit

Le prossime ore potrebbero dunque essere decisive per delineare le strategie del club rossonero. Cardinale e Amorim avranno un confronto diretto nel quale il tecnico portoghese farà il punto sui giocatori che non rientrano nei suoi piani e che potrebbero quindi essere messi sul mercato.

Moretto ha parlato di diversi nomi già finiti sotto osservazione per una possibile uscita, citando tra gli altri Fofana, Ricci ed Estupinan. L'obiettivo della dirigenza è chiaro: ridurre la rosa, liberare spazio e risorse e, successivamente, affondare il colpo sui profili individuati per rinforzare la squadra.

Il summit di Milanello assume quindi un'importanza significativa anche in vista delle prossime settimane di mercato. Le indicazioni di Amorim saranno fondamentali per stabilire chi resterà al centro del progetto e chi, invece, potrà partire.