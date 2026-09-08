Il mercato estivo ha lasciato al Milan qualche operazione incompiuta. Tra queste c'è anche quella legata a Gonçalo Inácio, centrale portoghese che nelle ultime ore della sessione è stato accostato con insistenza ai rossoneri.

Il club aveva valutato concretamente il profilo del difensore dello Sporting, ma l'operazione non si è concretizzata. Una pista che, però, potrebbe non essere definitivamente tramontata.

Il Milan può tornare alla carica

Secondo le ultime ricostruzioni di mercato, Inácio potrebbe infatti tornare nei radar rossoneri durante la finestra invernale. La società avrà così alcuni mesi per valutare la tenuta del reparto e capire se sarà necessario aggiungere un altro elemento alla rosa di Ruben Amorim.

La difesa è stata profondamente modificata durante l'estate e il rendimento dei prossimi mesi sarà decisivo per stabilire le eventuali priorità.

Gennaio può cambiare tutto

A differenza del mercato estivo, il Milan arriverà a gennaio con una fotografia molto più chiara delle proprie esigenze. Numero di presenze, rendimento dei centrali e situazione degli infortunati saranno tutti elementi destinati a pesare sulle decisioni della dirigenza.

Inácio rimane quindi un nome da seguire. L'affare sfumato in estate potrebbe trasformarsi in una trattativa da riprendere nei prossimi mesi, soprattutto se il Milan dovesse decidere di aggiungere qualità e alternative nel reparto arretrato.