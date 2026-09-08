L’uscita dal campo di Mario Gila nel finale di Juventus-Milan aveva suscitato una certa preoccupazione tra i sostenitori milanisti, ma le preoccupazioni riguardanti le condizioni del difensore rossonero si sono risolte dopo poche ore: ieri, infatti, lo spagnolo ha partecipato regolarmente all’allenamento di gruppo, eseguendo una sessione di scarico insieme ai compagni di squadra che hanno disputato la partita contro i bianconeri.

Tuttosport riferisce stamattina che non ci dovrebbero essere problemi per la sua partecipazione sabato alle 18 all'Olimpico di Roma contro la Lazio, sua ex squadra. Oggi Gila, insieme al resto della squadra rossonera, avrà una giornata di riposo e poi, da domani mattina, inizierà a prepararsi per la partita in trasferta contro i biancocelesti, che ieri sera hanno rimontato battendo 2-1 l'Udinese e sono attualmente in testa alla classifica a punteggio pieno, insieme a Roma e Inter, dopo tre giornate. La presenza di Gila in campo è cruciale per il Milan, poiché è evidente che sia contro il Torino che contro la Juventus la difesa rossonera ha iniziato a risentire di problemi significativi proprio dopo la sua sostituzione.

Non ci saranno rinforzi in difesa

Le prime partite ufficiali della stagione hanno dimostrato che per il Diavolo è indispensabile un ulteriore rinforzo in difesa. Concostretto a giocare in posizione centrale a causa dell'infortunio dinon ancora al top della forma dopo il suo reintegro, Ruben Amorim si trova con poche opzioni, conal momento come prima alternativa a Gila. Per questo motivo, secondo quanto riportato stamattina da Tuttosport, "a gennaio, indipendentemente dalle circostanze sia in campionato che in Europa League, ilsarà costretto a fare un intervento significativo su – ad esempio – Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona. Infatti, per costruire una squadra competitiva e potente, capace di affrontare i rischi desiderati da Amorim, è necessario innalzare il livello tra coloro che lottano per un posto da titolare".