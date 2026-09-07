Tre convocazioni, altrettante panchine e nessun minuto disputato. È il particolare che accompagna l'inizio di stagione di Christian Pulisic, rimasto ancora una volta fuori dal campo anche nel pareggio del Milan contro la Juventus. Una situazione destinata inevitabilmente a far discutere, soprattutto considerando il peso avuto dall'americano nelle ultime stagioni in rossonero.

Amorim fa chiarezza su Pulisic

Al termine della sfida dell'Allianz Stadium, Ruben Amorim ha spiegato i motivi della gestione dell'attaccante. Il tecnico portoghese ha sottolineato come Pulisic sia ancora alle prese con il percorso di recupero dopo l'infortunio e abbia bisogno di ritrovare gradualmente la migliore condizione fisica.

Nessuna scelta legata a una bocciatura tecnica, dunque, ma una gestione prudente di un giocatore che deve ancora tornare al cento per cento.

Cissé si prende spazio

A incidere sulle attuali gerarchie c'è anche il rendimento di Cissé, una delle sorprese di questo avvio di stagione. Il giovane rossonero ha sfruttato le opportunità ricevute, convincendo Amorim e conquistando spazio proprio nella zona di campo nella quale Pulisic potrebbe essere impiegato.

Il rendimento del compagno ha quindi contribuito a rendere meno immediato il rientro dell'americano nell'undici titolare, soprattutto considerando la necessità di non forzare i tempi dopo l'infortunio.

La concorrenza aumenta

Pulisic dovrà quindi lavorare per riconquistare progressivamente spazio. Il suo valore all'interno della rosa non è in discussione, ma nel nuovo sistema di Amorim nessuno sembra avere il posto garantito.

Il tecnico ha infatti ribadito che le sue scelte sono legate esclusivamente alla volontà di schierare la formazione che ritiene più adatta per vincere le partite. Per questo, anche quando Pulisic sarà completamente recuperato, dovrà comunque confrontarsi con una concorrenza diventata più forte.

Quando tornerà protagonista?

Le prossime partite potranno fornire indicazioni importanti. Il Milan sarà impegnato sabato contro la Lazio e Pulisic avrà un'altra settimana a disposizione per aumentare il proprio livello di condizione.

Il dato delle tre panchine consecutive resta particolare, ma al momento non sembra esserci un caso tecnico. Il messaggio di Amorim è chiaro: Pulisic deve ritrovare la condizione migliore, poi toccherà a lui riprendersi il posto.