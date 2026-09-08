Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha condiviso le sue opinioni in un’intervista con la Gazzetta dello Sport, esprimendo fiducia nel lavoro di Ruben Amorim al Milan: "Amorim ha affermato che la sua squadra non meritava di vincere contro la Juventus? Concordo con lui, non è stata una partita all’altezza delle necessità. Tuttavia, sono comunque ottimista: avverto un cambiamento, vedo che stanno cercando di differenziarsi per superare l’impasse degli ultimi due-tre anni. Questo è evidente dall’atteggiamento dell’allenatore: ha un’energia positiva, mi piace il modo in cui si relaziona con la squadra e anche con noi nel contesto esterno. È una persona che ammiro. L’ho osservato attentamente: ho seguito le partite quando era al timone dello Sporting, sia in casa contro il Benfica che in trasferta con il Porto: il suo approccio è stato sempre coerente”.

“Ho praticato il calcio per quarant’anni e mi ricordo bene i primi tre mesi con Sacchi come allenatore. Per accogliere cambiamenti così sostanziali serve del tempo. Nel Milan ho notato i tipici difetti di una formazione in fase di sviluppo. Un gruppo che ha avuto difficoltà nel gioco, ma ha dimostrato di avere una buona attitudine. Vado oltre le prestazioni personali e tecniche, concentro la mia attenzione sul rendimento collettivo della squadra: undici giocatori che corrono e si impegnano, forse, come due giorni fa, anche undici che commettono errori. Tuttavia, mi piace osservare che stanno cercando di seguire le indicazioni: da questo punto possono solo migliorare".