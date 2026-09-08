Il Quotidiano Sportivo riporta questa mattina: "Il giovane Cisse nuovo faro del Milan". Il talentuoso trequartista italiano, che ha segnato due reti nelle prime tre partite di campionato, rappresenta senza dubbio la più grande sorpresa di inizio stagione per i rossoneri. Ora anche il selezionatore della Nazionale Roberto Mancini lo sta monitorando, tanto che domenica, in occasione del match Juventus-Milan, anche Leonardo Bonucci, assistente tecnico della Nazionale italiana, era sugli spalti per osservarlo da vicino.

Dopo la partita contro la Juventus, Ruben Amorim ha commentato la possibile convocazione di Cisse in Nazionale maggiore: "Dipende dalle valutazioni del selezionatore. Non spetta a me decidere. Non ho un parere specifico su questo. Quello che vedo in Cisse è un ragazzo di grande talento, ma ha bisogno di tempo. Ci sono aspetti in cui non è ancora pronto in determinate situazioni. Sta lavorando su questo. Oggi è stato un momento cruciale per lui. Sta progredendo molto rapidamente, ma non esprimiamo troppe pressioni su di lui. Ha bisogno di tempo per evolversi e per migliorare vari aspetti del suo gioco. La gente si concentra solo sui gol. Io considero vari aspetti su cui deve fare progressi per diventare un top player. E per far parte della tua Nazionale, è fondamentale essere davvero forte. Quindi diamo a Cisse il tempo necessario per progredire".