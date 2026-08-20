Il Milan continua a monitorare il mercato alla ricerca di un possibile rinforzo per il reparto difensivo. Nelle ultime ore è tornato d'attualità il nome di Tiago Gabriel, centrale del Lecce che sarebbe stato nuovamente proposto alla dirigenza rossonera.

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, Jorge Mendes avrebbe sottoposto ancora una volta il profilo del difensore portoghese all'attenzione del Milan. Il classe 2004 è uno dei nomi valutati dal club, anche se non sarebbe l'unica soluzione presa in considerazione.

Mendes ripropone Tiago Gabriel al Milan

Il Milan starebbe valutando diversi profili per rinforzare la propria linea difensiva e tra questi ci sarebbe anche Tiago Gabriel. Il giovane centrale portoghese continua quindi a essere accostato ai rossoneri, con il suo agente Jorge Mendes che avrebbe nuovamente proposto il giocatore.

Nelle ultime ore, inoltre, ci sarebbero stati contatti diretti tra il Milan e il Lecce per approfondire la situazione. Al momento non si parla ancora di una trattativa vera e propria, ma il club rossonero starebbe raccogliendo tutte le informazioni necessarie prima di prendere una decisione.

Anche due club stranieri sul difensore

La concorrenza, però, non mancherebbe. Secondo le informazioni riportate, anche due club stranieri avrebbero messo gli occhi su Tiago Gabriel e potrebbero inserirsi nella corsa per il difensore del Lecce.

Il Milan dovrà quindi valutare attentamente le proprie prossime mosse e decidere su quale profilo puntare per completare il reparto arretrato. Tiago Gabriel resta tra i nomi monitorati, in attesa di capire se i contatti delle ultime ore potranno trasformarsi in qualcosa di più concreto.

Le prossime ore potrebbero fornire ulteriori indicazioni sul futuro del centrale portoghese e sulle strategie del Milan per la difesa.