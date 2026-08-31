Durante il consueto aggiornamento sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano, accompagnato da Matteo Moretto, ha analizzato la situazione del calciomercato del Milan, che si prepara a giocare un ruolo importante in questi ultimi due giorni della finestra di trasferimenti.

Matteo Moretto ha dichiarato: "Desidero chiarire che per il Milan Saelemaekers non è disponibile, nonostante le numerose speculazioni sul suo futuro. La società ha una grande fiducia nelle sue capacità. Amorim desidera che rimanga, dunque c'è totale accordo e armonia di pensiero. Malgrado le varie indiscrezioni, Saelemaekers resterà nel Milan".

Fabrizio Romano ha successivamente esaminato le uscite del Milan: "Tomori verso l'Aston Villa non si realizzerà, poiché i Villans hanno optato per Harwood-Bellis del Southampton. Tomori era uno dei tre nomi presenti in una lista, ma il Villa ha deciso di non procedere. Ieri pomeriggio, abbiamo riportato in esclusiva dell'interesse del Galatasaray per Fofana e confermiamo che questa è la preferenza del calciatore. Il Galatasaray è un'opzione molto gradita a Fofana e ai suoi agenti ed è emersa durante le trattative per Rafael Leao, quindi teniamo questa pista come molto valida. Tuttavia, sarà necessario raggiungere un accordo con il Milan, dato che ci sono anche altre chiamate dalla Premier League". Moretto ha poi aggiunto riguardo a Fofana: "Nessuna trattativa con il Betis. Nè con il Betis, nè con il Nottingham e nè con la Juventus sono opzioni per Fofana".