Youssouf Fofana potrebbe ritornare in Francia. I due club sono attualmente in trattativa per il passaggio del centrocampista, previsto come prestito con possibilità di riscatto. I dialoghi tra le società sono attivi per sistemare i dettagli finali e arrivare a una conclusione. Fofana è quindi vicino a lasciare il Milan alla fine del calciomercato, con il Lione pronto a riaccoglierlo in Ligue 1.

Omari Hutchinson day

è arrivato ieri sera ae si prepara a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Dopo essere atterrato a Linate, oggi affronterà le abituali visite mediche e il controllo di idoneità sportiva, prima di recarsi a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri per la stagione in corso. L'operazione con ilè stata impostata su un prestito oneroso di 3,5 milioni di euro, con un'opzione di acquisto vicino ai

Hutchinson porterà la maglia numero 20, lasciando libero il 10 che era di Leao. Amorim lo considera principalmente come trequartista di destra, ruolo che ha interpretato bene all'Ipswich Town, ma meno al Forest. Non sarà quindi un diretto sostituto di Leao, ma un’alternativa con caratteristiche diverse rispetto a Rabiot e Loftus-Cheek. Il calciatore ha già parlato con Amorim e ha scelto il Milan per rilanciarsi lontano dalla Premier League, dopo le difficoltà della scorsa stagione.

Con Hutchinson il Milan considera di aver completato il mercato in entrata. Tuttavia, c'è ancora la possibilità di cogliere eventuali opportunità nelle ultime 48 ore, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo e la difesa. Attualmente, il club si sente coperto con Gila, De Winter, Pavlovic, Gabbia e i giovani Diawara e Vladimirov. Non ci saranno acquisti solo per aumentare la rosa, ma sarà necessario trovare un profilo in grado di migliorare davvero il livello della squadra.