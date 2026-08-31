Durante il consueto appuntamento sul suo canale, insieme a Matteo Moretto, Fabrizio Romano ha fornito aggiornamenti sul mercato dei trasferimenti del Milan, che si prepara a giocare un ruolo importante negli ultimi giorni di questa sessione.

Tenete d'occhio il nome di Endrick per il futuro: "Il Milan ha cercato di capire se ci fosse la possibilità di un colloquio con il Real Madrid, ma la risposta è stata un no molto gentile. Questo perché l'interesse del Milan è stato ben accolto, ma Endrick non è trasferibile; è stata una decisione presa dal Real, dal giocatore e anche da José Mourinho. A quanto sembra, il Milan ha comunicato all'entourage di Endrick che se a gennaio o in un altro momento il giovane decidesse di andare in prestito, il Milan sarebbe interessato. Il Milan non elimina il suo nome dalla lista, ma lo tiene in considerazione per il futuro, nel caso ci fosse la possibilità con il Real Madrid. "

Krosche torna di moda in Casa Milan?

Dopo alcuni mesi, il nome dipotrebbe tornare a essere rilevante in casa Milan. Sembra che il dirigente tedesco abbia finalmente interrotto i legami con l', il che lo porterebbe a considerare seriamente di lasciare il suo ruolo di Head of Football, nonostante il contratto sia valido fino al 2028. Riguardo a questo sorprendente sviluppo, i colleghi di Tuttosport hanno titolato questa mattina "Krösche lascia l'Eintracht. Il Milan potrebbe ripensarci", ancora per il ruolo di Head of Football, quello che gli era stato offerto a giugno e che, al 31 agosto, rimane vacante.