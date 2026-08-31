Il Milan ha sostanzialmente concluso l'accordo per il giovane talento nato nel 2003, Omari Hutchinson. Il trequartista di origini anglo-giamaicane è già presente in Italia e domani seguirà il consueto procedimento burocratico che prevede visite mediche, accertamenti di idoneità sportiva e la firma del contratto presso Casa Milan. Riguardo a questo nuovo arrivo nel club rossonero, Paolo Di Canio ha commentato su Sky Calcio Club. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

"È giovane, ma è arrivato a un punto in cui deve fare un passo decisivo. Amorim lo ha voluto perché lo conosce, è un esterno veloce e intraprendente, nell'ultimo anno ha mostrato impegno anche quando la squadra non possedeva il pallone. Non lo conosco a fondo, però mi sembra un po' immaturo, come un eterno ragazzo, ma non penso che sia un professionista inadeguato. Il mio unico dubbio è questo, quando si gira tra così tanti settori giovanili diversi. . . ".

Cesc Fabregas, tecnico del Como, si è espresso in conferenza stampa allo Stadio Maradona dopo la vittoria contro il Napoli, citando il Milan

"Si è vista anche un'altra dimensione del Como. Quando il Napoli ha intensificato la pressione, avete difeso bene. "Sì, è vero, dobbiamo abituarci al livello di quest'anno. Abbiamo giocato 45 minuti eccellenti, poi nei primi 15 del secondo tempo ci siamo comportati bene, ma abbiamo iniziato a capire che loro hanno fatto sostituzioni con calciatori di qualità. Comprendendo questo, negli ultimi 15 minuti ci siamo abbassati in difesa: non è piacevole trovarsi lì, certo, ma abbiamo capito che non possiamo sempre dominare il gioco. Lo avevamo già capito l'anno scorso, soprattutto dopo la partita in casa contro il Milan. Dobbiamo continuare a migliorare".