Il tecnico dei rossoneri di Milano è sempre più vicino alla fumata bianca. Una scelta decisamente importante, con il coach che ha bisogno di diventare protagonista il prima possibile e di conseguenza si sta cercando di chiudere per iniziare a dare sicurezza alla piazza. Una scelta che deve arrivare nel corso delle prossime ore, ma una trattativa che sta viaggiando a ritmi serrati e di conseguenza potrebbe essere solo questione di tempo prima che si arrivi alla conclusione definitiva. Non perdiamo le dichiarazioni di Fabrizio Romano a riguardo, visto che Ruben Amorim sembra essere più vicino che mai.

Le parole di Fabrizio Romano

Ruben Amorim, ex tecnico del Manchester United

"Si vede la luce. Vi abbiamo detto per giorni “Sempre meno Glasner, non c’è nessun accordo, non arriva”, e vi abbiamo tenuti due nomi, quelli di Amorim e Jaissle. Non c'è ancora nulla di chiuso, ma Ruben Amorim prende sempre più quota. Vi abbiamo parlato del suo nome come outsider, dei contatti di ieri. L’accordo tra il Milan e Amorim anche a livello di cifre e durata, per un contratto che potrà essere triennale, si sta lavorando forte. Teniamo lì anche il nome di Matthias Jaissle, ma in questo caso il problema che sta facendo perdere posizioni al tedesco è come liberarlo dall’Al-Ahli, che chiederebbe più delle cifre che chiederebbe in giro. Non sono 5-6 milioni, ma molti di più. E questo è un problema. Il nome di Amorim è molto più semplice, il portoghese ha già dato apertura totale, e quindi teniamo lì la svolta Milan per Ruben Amorim. Mostra fiducia. Alle persone più vicine ha già confessato che non vede l’ora di andare al Milan, di essere pronto per questa esperienza. È molto ottimista di essere il prescelto".

La luca infondo al tunnel

Dopo un mese di grande sfiducia attorno all'ambiente rossonero finalmente si sta trovando una quadra.che è pronto per iniziare un progetto tutto nuovo, che per certi versi è associabile a quello visto e vissuto con lo Sporting Lisbona.