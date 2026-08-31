Il Milan si prepara a vivere da protagonista le ultime e decisive ore della sessione estiva di calciomercato. Nel corso del consueto appuntamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, insieme a Matteo Moretto, sono arrivati importanti aggiornamenti sulle strategie del club rossonero.

Tra le situazioni analizzate c'è quella di Alexis Saelemaekers, al centro di diverse voci nelle ultime settimane, e quella di Omari Hutchinson, sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Milan.

Saelemaekers resta: la posizione del Milan

Matteo Moretto ha voluto chiarire la posizione della società sul futuro dell'esterno belga, escludendo una sua possibile cessione.

“Volevo specificare che per il Milan Saelemaekers non è in vendita, nonostante le tante voci messe in giro sul suo futuro. Il club crede tantissimo in Saelemaekers, nelle sue qualità. Amorim vuole che resti, quindi c'è massima unanimità e condivisione di idee. Nonostante i vari rumors, Saelemaekers resterà in rossonero”.

Il belga, dunque, continuerà a far parte del progetto tecnico di Ruben Amorim, che considera importanti le sue caratteristiche e non vorrebbe rinunciare al giocatore.

Romano: “Hutchinson è un investimento intelligente”

Fabrizio Romano ha poi parlato dell'operazione che dovrebbe portare Omari Hutchinson in rossonero: “Il Milan è convinto di aver fatto un investimento intelligente”.

Matteo Moretto ha aggiunto ulteriori dettagli sul ruolo di Amorim nella scelta: “Amorim ha avuto diverse chiamate con il calciatore, crede in lui, nel potenziale che può avere. Il Milan lavora con grande condivisione. Tutte le scelte prese in questo calciomercato sono andate in questa direzione”.

L'arrivo di Hutchinson rappresenterebbe quindi un'operazione fortemente condivisa all'interno del Milan, con tecnico e dirigenza uniti nella scelta del profilo. Le prossime ore saranno decisive per completare gli ultimi passaggi e definire definitivamente il suo approdo in rossonero.