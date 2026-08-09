Il nome di Gonçalo Inácio rimane in orbita Milan. Il difensore portoghese rappresenta uno dei profili maggiormente apprezzati in ottica rossonera e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe essere particolarmente adatto alle idee tattiche di Ruben Amorim.

Il tecnico portoghese conosce molto bene Inácio. Durante la sua esperienza allo Sporting CP, infatti, lo ha valorizzato e plasmato nel ruolo di braccetto all'interno della difesa a tre, esaltandone le qualità tecniche e la capacità di partecipare alla costruzione dal basso.

Il profilo ideale per la difesa di Amorim

Proprio la conoscenza diretta tra allenatore e giocatore potrebbe rappresentare un elemento importante nella valutazione del Milan. Inácio è un difensore moderno, dotato di buona tecnica e di caratteristiche che gli permettono di interpretare il ruolo di braccetto con grande naturalezza.

Nel sistema di Amorim, il portoghese ha già dimostrato di poter agire in una linea a tre, contribuendo sia alla fase difensiva sia alla prima costruzione. Un aspetto particolarmente interessante per il nuovo Milan, chiamato a modificare il proprio assetto tattico e a costruire una rosa coerente con le richieste dell'allenatore.

Tomori può liberare spazio

Il primo passaggio necessario per la dirigenza rossonera riguarda infatti la gestione dell'organico. Prima di pensare concretamente a un investimento importante per un nuovo difensore, il Milan dovrà necessariamente lavorare sulle cessioni.

Tra i principali indiziati a lasciare il club c'è Fikayo Tomori. L'eventuale partenza dell'inglese permetterebbe alla società di alleggerire la rosa e, soprattutto, di recuperare risorse economiche da destinare a nuovi acquisti.

Lo Sporting fissa il prezzo: servono almeno 40 milioni

L'altro grande ostacolo è rappresentato dalle richieste dello Sporting CP. Il club portoghese non avrebbe intenzione di lasciar partire facilmente il proprio difensore e, secondo le indiscrezioni, la valutazione del cartellino sarebbe particolarmente elevata.

Per iniziare a discutere di una possibile cessione, infatti, servirebbero almeno 40 milioni di euro. Una cifra importante, che obbligherebbe il Milan a fare attente valutazioni finanziarie prima di decidere se affondare il colpo.

Il mercato rossonero entra così in una fase decisiva: il nome del difensore portoghese torna d'attualità e, se le uscite dovessero sbloccare risorse e spazio, la pista potrebbe diventare una delle più interessanti da seguire nelle prossime settimane.