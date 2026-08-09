È vero che stiamo parlando di calcio ad agosto, è vero che non è il caso di allarmarsi, ma una sconfitta in amichevole per 3-0 senza nemmeno un tiro in porta e con poche incursioni oltre la metà campo non rappresenta certo un segnale positivo per il Milan. Questo è particolarmente preoccupante a solo due settimane dall'inizio ufficiale della nuova stagione, con la partita casalinga contro il Torino che avrà luogo tra quattordici giorni. Insomma, la squadra sembra ancora mancante in alcune zone e confusa sia dal punto di vista tattico che fisico.

Rossoneri ancora fragili, servono ancora diversi innesti

Per descrivere le difficoltà del Milan nella sconfitta per 3-0 contro il Chelsea a Giacarta, il Corriere dello Sport ha scelto di titolare questa mattina: "Diavolo vulnerabile. Leao non ha brillato, Ramos è rimasto sempre isolato". Questi sono solo due esempi di ciò che non ha funzionato. Nel sottotitolo, viene aggiunto un commento generale: "Pesante sconfitta contro il Chelsea. Milan incompleto e in ritardo non riesce a farsi pericoloso in attacco. Si accende l’allerta: tra due settimane inizia il campionato". Inoltre, viene fatta una nota sul mercato: "Amorim attende rinforzi e dovrà decidere chi non rientra nei suoi piani".

La tournée estiva del Milan si è chiusa con questa sconfitta pesante in amichevole contro il Chelsea guidato da Xabi Alonso: un chiaro 3-0 che ha lasciato poche possibilità di controdeduzione. Amorim avrà molto da considerare e sicuramente avrà l'opportunità di farlo, poiché oggi pomeriggio il team tornerà in Italia in volo: dopo la lunga trasferta, i calciatori avranno i giorni di lunedì 10 e martedì 11 liberi, prima di riprendere gli allenamenti nel pomeriggio di mercoledì 12. Per l'occasione, sono attesi a Milanello anche Rabiot e Maignan, di ritorno dalle vacanze dopo il Mondiale.

Inoltre, questa settimana sarà decisamente cruciale per quanto riguarda il mercato, come ha già comunicato lo stesso Amorim: il numero dei giocatori deve essere necessariamente ridotto e ci saranno giorni pieni di scelte decisive. Il giorno di inizio del campionato si avvicina e anche la chiusura del calciomercato: c'è l'esigenza di completare la squadra, ci sono diverse operazioni da portare a termine e il tempo sta volando.